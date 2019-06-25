日前有網友到台南玉井遊玩，回程時在玉井青果市場買到濫竽充數的爛芒果後PO上網，也引起許多網友回應表示自己也有類似經驗。台南市長黃偉哲今天向這名消費者道歉，並表示「台南農產運銷公司已追查到攤商，將進行賠償事宜。」

網友表示，回家打開後，卻發現買到的芒果只有上面的芒果是好的，下層的芒果幾乎全都是不良品。(翻攝自《爆怨公社》)

台中一名消費者21日到玉井遊玩，並在當地青果市場購買數箱芒果，回家一看，裝好箱的芒果只有上面的是好的，下層的芒果幾乎全都是不良品，全黑、爛掉的，網友怒將芒果相片PO上網公布。

台南市市長黃偉哲今天以影片公開向這名消費者道歉，且宣示嚴格取締，也呼籲共同抵制不肖攤商。黃偉哲期許芒果攤商莫為一時短利，拖累其他攤商，影響商譽。

台南農產運銷公司總經理林士傑說，經查證屬實，已追查到攤商，將進行賠償事宜；台南農產運銷公司也已取消這名攤商的安心標章申請資格，且拒絕攤商進場交易。

林士傑也表示，市場每年還是會發生零星劣質芒果充當優質芒果販售的事情，要完全杜絕，不太可能。

(中時電子報)