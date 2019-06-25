寶璣在台北101店上舉辦「陀飛輪日」歡慶活動，男模佩戴5367超薄陀飛輪表，女模佩戴3355鏤空陀飛輪表。（Breguet提供）
寶璣在台北101店上舉辦「陀飛輪日」歡慶活動，男模佩戴5367超薄陀飛輪表，女模佩戴3355鏤空陀飛輪表。（Breguet提供）
寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪鉑金表， 776萬1000元。
寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪鉑金表， 776萬1000元。
寶璣Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795 經典系列萬年曆鏤空陀飛輪腕表， 776萬1000元。（Breguet提供）
寶璣Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795 經典系列萬年曆鏤空陀飛輪腕表， 776萬1000元。（Breguet提供）
要價約2600萬元的寶璣5349 PT雙陀飛輪鑽表，是陀飛輪日慶祝活動上最受矚目的焦點。（Breguet提供）
要價約2600萬元的寶璣5349 PT雙陀飛輪鑽表，是陀飛輪日慶祝活動上最受矚目的焦點。（Breguet提供）
寶璣Marine Tourbillon Equation Marchante 5887航海系列時間等式陀飛輪萬年曆腕表，743萬1000元。（Breguet提供）
寶璣Marine Tourbillon Equation Marchante 5887航海系列時間等式陀飛輪萬年曆腕表，743萬1000元。（Breguet提供）
寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列鏤空陀飛輪腕表，494萬6000元。（Breguet提供）
寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列鏤空陀飛輪腕表，494萬6000元。（Breguet提供）
寶璣Tradition Tourbillon 7047BA傳世系列陀飛輪腕表，564萬4000元。（Breguet提供）
寶璣Tradition Tourbillon 7047BA傳世系列陀飛輪腕表，564萬4000元。（Breguet提供）

發明陀飛輪的寶璣表（Breguet）今天在全球15個國家同步歡慶「陀飛輪日」，台灣寶璣表更一口氣在台北101旗艦店上展出35只陀飛輪表，總價逾3億元的陀飛輪表一字排開，陣容之浩大，不僅絕無僅有，且難得一見，這幾天已吸引不少表迷前往預約鑑賞。

1801年6月26日，寶璣大師Abraham-Louis Breguet發明陀飛輪並拿到專利，成為鐘表史的重要里程碑，從此6月26日就成為瑞士表界最重要的日子，每年的今日，製表師傅都會齊聚表廠附近的酒館，捐棄成見、不分彼此，為陀飛輪這項偉大發明舉杯慶賀，感謝寶璣大師的發明。

寶璣先生在218年前發明高複雜功能的陀飛輪，讓腕表不僅是計時的工具，且是人類智慧與精緻工藝的結晶，很難想像在手機和智能腕表的今日，瑞士鐘表若沒有陀飛輪會是什麼光景，說「陀飛輪拯救了瑞士鐘表業」，一點也不為過。

去年陀飛輪日，寶璣表在台北、紐約和蘇黎士三地舉辦歡慶活動，廣受各界好評，今年寶璣總部擴大規模，在全球15國家、28家店同步舉辦慶祝派對，並獨厚台灣市場，將總廠現有的陀飛輪表幾乎都送來台北101展出，總共有35只。

其中要價約2600萬元的5349 PT雙陀飛輪鑽表，不僅搭載雙陀飛輪，且表圈鑲嵌總重30克拉的T鑽，是全場最受矚目的焦點。另一只去年才剛發表的航海系列5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，結合萬年曆、陀飛輪和時間等式等高複雜功能於一身，新貨上架，加上又是少見的藍色表盤，深受表迷的喜愛。

(中時 )

#飛輪 #寶璣表 #腕表