寶璣在台北101店上舉辦「陀飛輪日」歡慶活動，男模佩戴5367超薄陀飛輪表，女模佩戴3355鏤空陀飛輪表。（Breguet提供）

寶璣Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395經典系列超薄鏤空陀飛輪鉑金表， 776萬1000元。

寶璣Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795 經典系列萬年曆鏤空陀飛輪腕表， 776萬1000元。（Breguet提供）

要價約2600萬元的寶璣5349 PT雙陀飛輪鑽表，是陀飛輪日慶祝活動上最受矚目的焦點。（Breguet提供）

寶璣Marine Tourbillon Equation Marchante 5887航海系列時間等式陀飛輪萬年曆腕表，743萬1000元。（Breguet提供）

寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列鏤空陀飛輪腕表，494萬6000元。（Breguet提供）

寶璣Tradition Tourbillon 7047BA傳世系列陀飛輪腕表，564萬4000元。（Breguet提供）

發明陀飛輪的寶璣表（Breguet）今天在全球15個國家同步歡慶「陀飛輪日」，台灣寶璣表更一口氣在台北101旗艦店上展出35只陀飛輪表，總價逾3億元的陀飛輪表一字排開，陣容之浩大，不僅絕無僅有，且難得一見，這幾天已吸引不少表迷前往預約鑑賞。

1801年6月26日，寶璣大師Abraham-Louis Breguet發明陀飛輪並拿到專利，成為鐘表史的重要里程碑，從此6月26日就成為瑞士表界最重要的日子，每年的今日，製表師傅都會齊聚表廠附近的酒館，捐棄成見、不分彼此，為陀飛輪這項偉大發明舉杯慶賀，感謝寶璣大師的發明。

寶璣先生在218年前發明高複雜功能的陀飛輪，讓腕表不僅是計時的工具，且是人類智慧與精緻工藝的結晶，很難想像在手機和智能腕表的今日，瑞士鐘表若沒有陀飛輪會是什麼光景，說「陀飛輪拯救了瑞士鐘表業」，一點也不為過。

去年陀飛輪日，寶璣表在台北、紐約和蘇黎士三地舉辦歡慶活動，廣受各界好評，今年寶璣總部擴大規模，在全球15國家、28家店同步舉辦慶祝派對，並獨厚台灣市場，將總廠現有的陀飛輪表幾乎都送來台北101展出，總共有35只。

其中要價約2600萬元的5349 PT雙陀飛輪鑽表，不僅搭載雙陀飛輪，且表圈鑲嵌總重30克拉的T鑽，是全場最受矚目的焦點。另一只去年才剛發表的航海系列5887時間等式萬年曆陀飛輪腕表，結合萬年曆、陀飛輪和時間等式等高複雜功能於一身，新貨上架，加上又是少見的藍色表盤，深受表迷的喜愛。

(中時 )