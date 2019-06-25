彰化縣長王惠美(右2)與長者們一起製作手工披薩。（謝瓊雲攝）

彰化縣第五處家庭照顧者支持服務據點25日在二林慈恩開幕揭牌，彰化縣長王惠美(左4)出席並與長者們一起製作手工披薩。（謝瓊雲攝）

「二林慈恩家庭照顧者支持服務據點」25日開幕，彰化縣長王惠美與竹塘鄉長蔡碩任等人出席揭牌，與長者們一起體驗做手工披薩；王惠美表示全縣已有5處據點，呼籲家庭中的照顧者多多利用，讓自己身心靈維持平衡健康，長照之路才能走得長遠。

王惠美說，縣內家庭照顧者支持服務據點，原本有員林市白玉功德會、彰化切膚之愛與和美大愛禎祥等三家，今年新增永靖葳群及二林慈恩2家；彰化縣65歲以上高齡者達16％，半數是由外籍看護或養護中心照顧，高達3成由家屬自行照顧，長期壓力易被忽略，支持據點可讓家屬有喘息空間。

王惠美說，除了長照之外，還有長年舉辦的萬人健檢，讓彰化縣人口平均年齡多延長約一歲；長照創新亮點計畫全國僅提10案，彰化就向中央爭取到4案、總經費3.7億元，未來將在北斗、員林、大城、芳苑等四地打造綜合型長照社福大樓。

蔡碩任說，日前竹塘鄉內就曾發生77歲老太太，因深覺老後日子沒意義，最後不幸往生的悲劇，感謝縣府除的建設彰化，還能重視人口老化的問題，照顧長者健康。

慈恩社福慈善基金會董事長李金水則說，老人照護不只被照顧者難過，照顧者也非常辛苦；感謝王惠美縣長與彰化縣衛生局的付出投入，慈恩期待與大家一起打拚，提升支持服務，減少人倫悲劇的發生。

衛生局長葉彥伯表示，家庭照顧者支持服務據點，透過個案管理模式，提供家庭照顧者減緩照顧壓力，辦理照顧者支持團體、紓壓活動及照顧技巧訓練，也會安排專業人員到宅指導照顧技巧，為讓家庭照顧者可以外出參與活動，提供喘息服務，減輕家庭照顧者身體、心理負荷。

(中時 )