新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，副局長蔣偉民與貢寮國小學生體驗食農創客迷迭香膏製作。（許哲瑗翻攝）

新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，副局長蔣偉民與福連國小體驗活用在地素材的林投草編。（許哲瑗翻攝）

新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，副局長蔣偉民體驗福隆國小規畫「沙雕小達人課程」。（許哲瑗翻攝）

副局長與澳底國小三貂獅隊學生。（許哲瑗翻攝）

新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，副局長蔣偉民體驗澳底國小結合語文、資訊及藝文領域設計的「皮影戲」課程」。（許哲瑗翻攝）

新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，副局長蔣偉民體驗澳底國小結合語文、資訊及藝文領域設計的「皮影戲」課程」。（許哲瑗翻攝）

108新課綱即將上路，新北市教育局今舉辦「活化課程及偏鄉成果發表會」，邀請貢寮區澳底、福隆、和美、貢寮及福連5間國小，分享自105學年度起，發展貢寮區聯合跨校校訂課程的優異成果，尤其福隆國小規畫「沙雕小達人課程」，帶領學生創作沙雕藝術外也認識在地特色，以及澳底國小結合語文、資訊及藝文領域設計的「皮影戲」課程，跳脫既有的書本框架，智慧生活自幼扎根，展現偏鄉小學創新、熱情的教學能量。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市落實十二年國教跨領域、情境脈絡化學習和素養導向的實踐，偏鄉學校更以策略聯盟方式，發展在地化脈絡課程，落實學生生活情境的學習，用優質的校訂課程，透過現場成功經驗，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

發表會邀請到新北市城鄉參與活化課程專案的28所學校分享，包含US（University-School）合作的課程發展、落實於課堂的教室教學風景、學生學習成效多元呈現等，各校課程發展強調以生活情境出發，跨領域專題探究的課程，重視國中小素養導向教學銜接。

以新北市青山國中小為例，國中部發展「灘音響寰宇，花臉戲眾神」4軸特色課程，從踏查家鄉史地到傳承在地戲劇，再從社區營造嘉年華到跨校模擬聯合國，1到9年級師生透過多元、創新且跨校的教學策略，讓學生自主學習，也與周邊社區良好互動。

讓人驚艷的事，貢寮區澳底國小等5校自105學年度起，以策略聯盟申請活化課程專案，透過每個月2次的共備時間，奠基老師教學能力，發展貢寮區聯合跨校校訂課程，展現偏鄉學校在地化脈絡課程。

其中福隆國小設計「沙雕小課程」，師生共同創作沙雕作品，融入在地景色創造課程亮點，貢寮國小食農創客迷迭香膏製作，和美國小「和我們一起玩美」製作九孔殼飾品蝶谷巴特，從寒假前的九孔清洗、收集資源回收的寶特瓶，利用釣魚線、串珠、鐵棒、顏料創作專屬的蝶谷巴特飾品，創造文化、教學及生態三贏。

澳底國小則結合語文、資訊及藝文領域設計「皮影戲」課程，將生活融入智慧科技，跳脫既有的書本框架，透過手作教育活化課程內容，寓教於樂的方式，培養學生自主學習的能力，福連國小則活用在地素材的林投草編，「讓好的教育自幼扎根」。

教育局表示，最特別的是國中小學校策略聯盟，共同實踐「勇於挑戰、追求成就」的「合歡山跨校願景課程」，課程解說及操作都是由孩子們自己擔綱，展現校訂課程學習成果，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，也要向各界宣布「108新課綱上路前，新北市提前準備好了！」

(中時 )