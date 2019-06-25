台中市一名狠父虐女，手段殘忍，法院判決有期徒刑12年。市府社會局表示，2017年6月社工發現當時4歲女童受虐，傷勢不合理，由於雙胞胎姊姊有目睹受虐過程，擔心身心及安全恐受影響，一起緊急安置，經過兩年多，雙胞胎6歲達就學年紀，由於女童父親為加害人，將入監服刑，無法恢復家庭功能，社會局委託律師向法院申請停止親權，由社會局擔任長期監護人，後續將朝出養，維護雙胞胎女童權益，找到溫暖的新家。

社會局表示，受害女童當時4歲，因長期會大小便在褲子上，狠父認為女童是故意的，使用電蚊拍電案主屁股及陰部，隔天又見女童大小便在褲子上，竟將女裡倒掛，用熱水燙傷右臉頰，更殘忍的是以腳踢女童腹部與胸部。

社會局家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，社會局獲報後，發現女童傷勢不合理，加上女童還有另一名雙胞胎姊姊，2017年已緊急安置，至今2年多，女童適應良好，雙胞胎6歲已達就學年紀。

侯淑茹指出，因女童受傷狀況嚴重，社會局家暴及性侵害防治中心2017年6月13日即委託律師提出獨立告訴，2018年6月依普通傷害罪4條、重傷害罪1條及加重強制性交罪1條起訴，法院判決有期徒刑12年。

社會局說，女童安置期間協助身心復原，由寄養社工除提供生活照護，安排諮商輔導，委託家庭處遇單位協助提升父母親教養功能，但因女童父母親職功能提升不易，母親工作不穩定，健康與精神狀態常有就醫需求，自顧不暇；父親雖相對穩定，但傷害女童的事實明確，兩年來安置後，讓女童揮別受虐陰影。

(中時 )