台中市即將進入捷運時代，捷運將成為公共運輸大動脈，交通局為提升建設效率，將原台中市公共運輸處及台中市捷運工程處，整併為「台中市公共運輸及捷運工程處」，已獲市議會三讀會議通過，並依規提送銓敘部審查，審查通過後，交通局將整合兩處的資源與人力，加速推動便捷的公共運輸發展策略。

交通局長葉昭甫指出，兩處合併為台中市公共運輸及捷運工程處後，策略執行及資源運用都將更有效益，未來配合短、中、長期都市計畫發展，規畫大眾運輸系統，捷運路線為主要幹道，輔以公車路線形成交通網絡，透過各運具間自由轉乘，吸引民眾多多使用大眾運輸。

市府強調，長遠目標將以複合式運輸概念推廣公共運輸，未來大台中的交通將以軌道台鐵、捷運、幹線公車為骨幹，接駁公車、偏鄉公車，乃至於小黃公車，並以自行車作為最後一哩接駁運具。

「捷運綠線工程進度已超越84.23％」，交通局說，捷運藍線今年3月與廠商簽約後進入綜合規畫階段，未來文心路及台灣大道將形成捷運主要路網，串聯台中火車站前已啟用的台中轉運站，並以各公車路線輔助。

市府整合各轉運中心公車路線，規畫「北水湳、南烏日」作為國道轉運中心，加上預定9月動工的豐原轉運站，以點、線、面方式形成密集大眾運輸路網，營造便利的大眾運輸環境。

(中時 )