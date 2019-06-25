前蘇聯時期，巨型的「颱風級潛艦」對北約極有威懾力，然而它的構造複雜、操作成本很高，在21世紀之後就逐步封存，有些也拆解了。不過俄羅斯似乎有意再喚醒這些水下巨獸，俄國海軍上將奧列格‧布爾澤夫(Oleg Burtsev)表示，計畫將兩艘颱風級潛艦-阿爾漢格爾斯克號(TK-17,Arkhangelsk )和謝韋爾號(TK-20 Severstal)將會在重新改裝後重新投入使用。

國家利益(National Interest)報導，蘇聯在1971年提出「941項目」，也叫鯊魚(Akula )，然而它的北約代號較為世人知，稱其為「颱風級」。它是一種大型雙壓力殼的彈道潛艦，可以攜帶20管的彈道飛彈。第一艘在1977年開始建造，1980年下水，一號艦名叫德米特里·頓斯科伊號(Dmitriy Donskoi)，是13世紀的俄國英雄。

雖然颱風級極有威懾力，但是蘇聯的經濟不足，因此颱風級僅造6艘，第7艘並沒有完成。在蘇聯瓦解後，仍無力維持，3號艦TK-12已經拆解，多數颱風級也已封存，僅有一號艦號仍是現役，不過它的任務是R-30 布拉瓦彈道飛彈(Bulava)的試驗平台。

颱風級潛艦以後可能會安裝3M54飛彈，做為陸攻打擊之用。(圖/網路)

到2018年，俄國海軍宣布，將對頓斯科伊號進行深度改裝，使其科技達到「北風之神」(Borei)級彈道潛艦的水準。俄羅斯北方艦艦在今年稍早時表示，頓斯科伊號已經在白海完成了戰鬥試驗。

據布爾澤夫 所說，5號艦TK-17與6號艦TK-20將會安裝巡弋飛彈發射器，可攜帶200枚的3M-54「口徑」式巡弋飛彈(Kalibr)，這將是極為誇大的載彈量。

不過，要將如此巨大，又服役超過30年的巨型潛艦重新翻新並非易事，嚴重的後勤問題也仍然存在，它的操作成本，會比較小卻更先進的北風之神級，來的更昂貴，因此有些人並不看好颱風級真的能重返大海。

(中時電子報)