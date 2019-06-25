高雄市旗津區到浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班25日首航，出席首航記者會的觀光局長潘恒旭在致詞時表示「希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」，不料竟引發網友質疑「台灣本島開放小三通」，為此，高市府發出聲明強調該活動是潘局長的私人行程，與市府完全無關。

針對高市觀光局長潘恒旭在「高雄旗津到溫州小三通首航典禮」的致詞爭議，在網路上鬧得沸沸揚揚，不少網友質疑「小三通不是僅限離島？」、「旗津小三通、溫州豬瘟要來了」等，為此，高市府晚間緊急發出澄清說明，強調溫州小三通一事純屬私人活動。

高市府澄清稿指出，一、高雄旗津到溫州小三通的首航典禮為私人公司的個別行為，該活動與高雄市政府完全無關。二、市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。三、高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。

(中時 )