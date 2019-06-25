「酒後不開車，酒駕零容忍」已是全民共識；立法院3月三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，7月1日起將實施機車、汽車駕駛人酒駕及拒測加重罰鍰、酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、酒駕者同車共責等規定。交通局表示，已與交通部公路總局台中區監理所組成跨機關宣導小組，導正酒駕僥倖心態，遏止悲劇發生。

交通局長葉昭甫指出，7月1日上路的酒駕處罰新規定，包括提高酒駕違規罰鍰，汽車初次酒駕從原本1萬9500元到9萬

，提高為3萬到12萬，機車維持1萬5000到9萬。

此外，5年內第2次酒駕累犯即處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第3次以上按次加罰9萬；酒駕拒測也加重處罰，從9萬提高到18萬，5年內第2次後每次加重18萬元。

酒後開車屢屢發生重大傷亡事件，造成許多家庭悲劇，交通局表示，除罰鍰外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年

，車上如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年。

另針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛；也對乘客增設酒駕同車共責之處罰規定，對於年滿18歲同車乘客

，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

(中時 )