嘉義大學近期召開校務會議，有校務會議代表在會中提案，校內不只多名一級主管曾任校長遴選委員，更有擔任教授的遴委後來在校教評會任職，並成為該校首名成功申請延退的教授，引起社會觀感不佳的批評，對此嘉大主秘吳思敬則回應，社會觀感好壞為自由認定，校內人事安排並無違規。

嘉義大學教師會臉書社團近期有貼文指出，校長艾群在2017年通過校長遴選並就任後，人事團隊布局沒有做到利益迴避，其中將一同競選校長的2名候選人，即應用化學系教授古國龍、生科院院長朱紀實，分別延攬擔任教務長與副校長。

貼文也揭露，當時擔任教師代表的7名遴選委員，其中6人獲邀擔任主管，包含：教育學院院長黃月純、學術副校長劉榮義、教評會委員陳碧秀、行政副校長黃光亮及主任秘書吳思敬。

嘉義大學教師會理事長蔡東霖表示，在6名遴委擔任主管情況中，最具爭議的當屬企管系教授陳碧秀，在艾群參加校長遴選時也屆滿65歲，理應屆齡退休，但隨後申請延退並獲通過，成為嘉義大學通過延退第一人，更以退休年齡出任校教評會委員，「在少子化時代，延退是個大問題，如果未來還有教師以近親繁殖的方式申請延退，新進教師恐更難獲得教職，專案教師恐永遠是專案教師。」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說，大學教授行事一定要有道德標準，校內一級人事安排沒有利益迴避，「遴選校長的人都當主管，道德上該怎麼解釋？」

嘉義大學主任秘書吳思敬則回應，校長邀請遴選委員擔任一級行政主管，「並不是我們樂意要做行政，而是請我們來幫忙」，至於引起社會觀感不佳的質疑，則是個人自由認定，「沒甚麼道理！」兩項提案也因此在校務會議被撤案。

不過蔡東霖提到，教師會不服校方以行政程序阻擋提案，會內成員將於本周再與校方討論，並訴求遴選委員不得擔任主管。

(旺報 )