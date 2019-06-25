全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章9年前過世後，爆發兩個兒子為爭家產鬧得不可開交。

老大廖振鐸認為弟弟廖文鐸為首的和橋實業，掌控整個集團後造成虧損，今(25)日向台北地院聲請定暫時狀態假處分，禁止由弟弟和母親登記董事的三龍有限公司，指派他以外的人(包括廖浩欽)參加和橋股東會，另同意由他本人代表三龍參加和橋股東會。

廖振鐸除遞出假處分聲請，還發出一封「致和橋全體股東」的公開信，誓言拿回和橋好好經營。廖振鐸指出，自父親過世，到他接手時，公司還有將近1.7億淨利，弟弟2013年利用三龍公司選任的董監事等人，獲取和橋及子公司經營權至今，6年多的時間過去，最高曾虧損4700萬元，到今年才賺4300萬。

廖振鐸在公開信中質疑，自弟弟控制和橋及子公司後，還重用沒有台灣執照的假律師和其合夥人，進行各類刑事處分及追訴，真能保障公司利益嗎？另還出售北市衡陽路、博愛路的辦公室、及「起家厝」高雄見龍化工舊廠房土地，目前內湖見龍和橋大樓有仲介在網上刊登出售，這些不動產交易，都未說明清楚。

廖振鐸信中還向股東表示，2011年弟弟等人登報指責他掏空和橋資產，但一直到他最後一次主持和橋股東會，都還是替公司賺了錢、將股利發放的議案提給股東。本次股東常會將全面改選董監事，還將修正章程，讓公司不論盈虧，都可發放報酬給董事，發放的金額依核薪辦法，核薪辦法卻是董事會決定，這不算是球員兼裁判的自肥嗎。為此他已向法院聲請假處分，期望本次股東會全面改選董監，能取回和橋公司經營權，往後將重整公司、回歸營運正軌，徹底減少無謂的訴訟，推動公司資訊透明化。

對於本件假處分聲請案，廖文鐸曾在另件訴訟中表示，英屬維京群島法院2011年8月底已裁定母親是唯一股東暨臨時性遺產管理人，三龍公司股東會才會解任哥哥的董事職務。

(中時 )