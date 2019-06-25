模特兒打扮成凱瑟琳德納芙在《青樓怨婦》中的迷人造型。Roger Vivier Beau Vivier牛皮手提包11萬元，Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋2萬9600元。（Roger Vivier 提供）

Roger Vivier漆亮皮方釦跟鞋，3萬7000元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Courbette蝴蝶結光面緞跟鞋，內側呈弧形的雙色粗跟是其特色，3萬7000元。（Roger Vivier 提供）

Roger Vivier Tres Vivier淡金方釦山羊皮鏈帶包，9萬600元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Bucket麂皮金屬鏈帶包，以「R」與「V」字母作為提把造型，4萬4600元。（Roger Vivier提供）

成為電影女主角是多少人夢寐以求的願望！法國鞋履品牌Roger Vivier在2019秋冬要幫女生完成這樣的夢想，創意總監Gherardo Felloni延續上季改造經典鞋款Belle Vivier的概念，致敬讓Belle Vivier大紅的電影《青樓怨婦》，在BELLAVITA 1樓專賣店打造「Roger Vivier電影院」，25日找來模特兒復刻女主角凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve），演繹法國第一美女風情。

1967年問世的Belle Vivier（漂亮的Vivier）以大型方釦綴飾漆皮高跟鞋，改版的Tres Vivier把方釦與水晶都變得更大、更方正；鞋跟有2.5、4.5以及8.5公分3種高度，解決上班、約會換鞋的不便，只要調整穿搭，一雙鞋也能從早穿到晚。

穿著漂亮跟鞋當然要配上美麗包包，2019秋冬全新包款「Beau Vivier（美麗的Vivier）」豎直了金屬方釦，復古圓弧外觀配上光面牛皮材質，溫潤婉約的造型，正是屬於知性優雅的法仕女伶。「Roger Vivier電影院」展至明天。

(中時 )