成為電影女主角是多少人夢寐以求的願望！法國鞋履品牌Roger Vivier在2019秋冬要幫女生完成這樣的夢想，創意總監Gherardo Felloni延續上季改造經典鞋款Belle Vivier的概念，致敬讓Belle Vivier大紅的電影《青樓怨婦》，在BELLAVITA 1樓專賣店打造「Roger Vivier電影院」，25日找來模特兒復刻女主角凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve），演繹法國第一美女風情。
1967年問世的Belle Vivier（漂亮的Vivier）以大型方釦綴飾漆皮高跟鞋，改版的Tres Vivier把方釦與水晶都變得更大、更方正；鞋跟有2.5、4.5以及8.5公分3種高度，解決上班、約會換鞋的不便，只要調整穿搭，一雙鞋也能從早穿到晚。
穿著漂亮跟鞋當然要配上美麗包包，2019秋冬全新包款「Beau Vivier（美麗的Vivier）」豎直了金屬方釦，復古圓弧外觀配上光面牛皮材質，溫潤婉約的造型，正是屬於知性優雅的法仕女伶。「Roger Vivier電影院」展至明天。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。