演員王陽明和籃球員王信凱25日出席三隻猴子威士忌活動，2人經常一起喝酒聊天，互讚酒品好：「沒有看彼此醉過。」王陽明表示由於老婆蔡詩芸不太喝酒，婚前每次宿醉都是蔡詩芸在身邊照顧，對方為他做飯、拿運動飲料，雖然蔡詩芸沒有抱怨，但他不好意思說：「覺得這樣不太對，而且另一個人沒有喝醉，他看你一定很好笑！」

婚後節制不少，王陽明表示無論多醉，回家都一定會洗完澡再上床睡覺，還會和老婆講話，「但我自己已經斷片。」喝多了是否會甜言蜜語，他笑回：「這就是我跟她的事囉！」但也承認：「喝了酒一定會放得開。」是否要拼下「做人計畫」？他開玩笑說日前新戲殺青，「這次會讓她開心一點！」

剛從巴黎時裝周回台，王陽明最近忙玩車，他從高中開始改車，現在想經營汽車VLOG，王信凱也認證他對車的研究程度，「都會請他提供改裝想法和介紹車廠。」去年王陽明送老婆全台限量僅3台的賓士極致黑系列，他表示是老婆親自挑選，老婆跟著學改車，還愛上開山路，誰的技術好？他回：「當然是我啊！」

(中時 )