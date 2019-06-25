桃園市空服員職業工會20日發動所屬長榮空服員罷工，18名空服員在起飛前罷工拒飛，讓2航班的566名旅客行程延誤，當場傻眼。雖然工會說「一切合法」，但依當日工會所發出給會員的罷工通知簡訊中，明確說明當天「下午4時以後『報到』的所有勤務，一律不得提供勞務」，明顯的自打臉，這18名被暫列為「曠職」的空服員，不排除受到記大過處分。
在媒體報導罷工首日在起飛前拒飛，將旅客丟包的18位長榮空服員的事件後，長榮航空已經展開內部調查，目前先將她們列為「曠職」，如果內部調查結果確是為「拒飛」行為，將依照公司人事相關規定，不排除受到記大過處分。
根據當日南崁罷工現場錄影畫面顯示，傍晚時分有多名長榮空服員穿著制服，一起坐計程車到達長榮航空南崁的總公司門口下車，受到在場靜坐的罷工空服員英雄式歡迎，現場有人詢問是否是剛值勤回來？其中1名空服員回答「是，剛值勤回來」。
但經比對照片與影像，這幾名空服員就是於20日罷工當日在起飛前拒飛丟包旅客的18位空服員當中的一部分，這些空服員當時宣稱罷工，其實是從空橋門口拒飛，向地勤人員要求退關，再離開桃園機場管制區，因當時行為已與長榮航空算是勞雇關係暫時中止，長榮航空不提供接送交通工具，空服員只有自行搭乘計程車返回公司。
在事件被揭露後，雖然桃空職工會強調18位空服員的罷工「一切合法」，但檢視當日工會發給會員的簡訊，明顯的可以看到，會員們在下午2時09分收到工會通知，內容中明確向會員說明，下午4時發動罷工，下午4時以後「報到」的所有勤務，一律不得提供勞務。對於她們拒飛的合法性，明顯打臉。
依照長榮航空作業規定，空勤機組員必須於班機起飛前2小時報到，在1個小時前登機，展開機內的起飛準備作業，但18名空服員在要登機作業準備時，依照正常執勤，空服組員應該在下午3時30分進入飛機客艙，準備相關安全檢查及相關作業流程，但是她們在下午3時30分，拒絶進入機艙，表示要等工會決定，等到下午4時一到，馬上宣稱開始罷工，並拿出事前準備好的罷工布條，站在空橋門口自拍上傳臉書，接著要求地勤人員協助退關，離開機場管制區。
據了解，由於工會簡訊中明確界定下午4時以後報到，才不提供勞務，這18名空服員偷跑罷工的行為相當明確。依據長榮航空相關人事規定，應該屬於報到後拒絕服勤，也就是俗稱的「拒飛」，可能面臨記大過的處分，影響日後升遷、考績、調薪、年終獎金等權益，但最後結果仍需長榮航空調查釐清才能確定。
(中時 )
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