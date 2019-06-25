「臺北科大學生方程式賽車隊-Taipei Tech Racing」將於8月27日將赴日參加國際學生方程式賽車大賽（FSAE），今日發表參賽新車。（北科大提供）

「臺北科大學生方程式賽車隊-Taipei Tech Racing」由北科大機電學院副院長陳志鏗、電機工程系教授練光祐領軍，8月27日將赴日參加國際學生方程式賽車大賽（FSAE），並於今日舉行新車發表會，和泰汽車管理本部本部長劉松山、裕隆集團行快科技、美商貿澤電子（Mouser）、高柏科技、三陽工業、YAMAHA等贊助商代表共襄盛舉。

國際學生方程式賽車大賽（FSAE）源自1979年的SAE Mini Indy（美國汽車工程師學會舉辦之迷你印地賽車），為歷史悠久、頗具規模的工程教育賽事。本年度位於日本的亞洲站FSAE將有來自8國98隊參賽，其中7隊來自北科大、清華大學、南臺科大等大學。

北科大表示，今年是北科大賽車隊第四度出國競賽，師生團隊鑽研二年推出升級版賽車「TTR4」，為台灣第一輛單體式座艙製成的學生方程式賽車。單體式座艙設計擁有更高的剛性重量比，可減少輕量化造成扭轉剛性不足的問題，大幅提升零組件組裝的便利性及整車裝配完整度，成功將車體減重15％以上。

北科大提到，相較於國內其他隊伍普遍使用鋼管車架、碳纖維乾布及樹脂轉注成形法製造碳纖維車殼，TTR4選用單方向碳纖維預浸布及壓力釜成形法（Autoclave）高溫高壓塑型，使零件的碳纖維疊層更緊密結合而提升強度，省去多餘的碳纖布，以達到輕量化的目標。

北科大指出，車隊首部電動賽車TTR-EV1也將一同赴日參賽。TTR-EV1及TTR4均採用今年首度設計的碳纖維雙A臂懸吊系統，使懸吊系統的定位更準確。

北科大校長王錫福表示：「國際學生方程式賽車主要考驗學生完整規畫打造車輛的能力，涵蓋設計、動態表現、經營、行銷等面向。藉由參賽，他們能將所學知識轉化為精密的設計稿，透過一步一腳印的組裝過程中得到實作經驗，學習團隊合作、與業界溝通的能力，是激發學生創新、發揮潛能一個很好的機會。」

YAMAHA總經理許漢權說：「北科大是國內首屈一指的車輛人才培育學府，我們研發中心有許多來自北科大的畢業生，優越表現有目共睹。」他認為今年北科大賽車隊「解決課題之技術力」最令人驚艷，YAMAHA捐助大型重機MT07的高端引擎，「但在引擎改裝過程中，軟硬體的整合幾乎都由北科大學生自行完成，是產業界期待的人才。」

(旺報 )