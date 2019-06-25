台灣華特迪士尼公司去年9月在台北打造歡慶米奇90周年的彩繪列車，吸引大批粉絲朝聖，今年暑假延續熱潮，即起至8月20日首度在高雄推出限定版的「高雄捷運米奇彩繪列車」，不定期行駛於高捷紅線，車廂內不只有米奇、米妮和好朋友們的可愛蹤跡，還繪製出許多高雄知名旅遊景點和文化特色一起融入車廂背景，用療癒畫面陪粉絲們一起搭捷運、遊高雄。
不只有彩繪列車，高雄捷運R11高雄車站還有超好拍的米奇主題展區及一系列主題商品販售區，台灣華特迪士尼更加碼推出展區限定好康，遊客只要在展區內找到隱藏米奇，再持指定手舉牌和隱藏米奇合照，把照片上傳至高雄捷運粉絲團，並標註「＃米奇趣遊高雄」、「＃隱藏米奇」，就有機會抽中香港迪士尼樂園套票，可讓2大2小的遊客暢玩樂園和入住迪士尼園內酒店。
迪士尼迷們還能參加高捷獨家的集章活動，只要到R11高雄車站商品館購買任一款米奇系列商品，就可獲得1張「米奇趣遊高雄」集章DM，活動期間內在各指定地點收集滿7枚紀念戳章，就能回R11高雄車站商品館兌換1份限量獨家贈品，展區活動即起至8月31日止。
(中時 )
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