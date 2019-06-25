中信金融管理學院的大學生透過戲劇、桌遊等方式，到麻豆港尾國小宣導反毒和性別平等教育。（港尾國小提供）

中信金融管理學院偏鄉巡迴列車，25日駛進麻豆區港尾國小，以反毒宣導和性別平等教育為主題，透過戲劇、桌遊等方式呈現，加上有趣的有獎徵答，帶給港尾孩子充實而愉快的一天。

由李佩怡老師帶隊，共13位目前就讀大一到大三的同學，25日來到港尾國小，他們都是通過《中信金融管理學院偏鄉巡迴列車》計畫甄選的大學生，利用平日課餘的時間，到偏鄉學校辦理1日營隊。

營隊首先以破冰活動揭開序幕，港尾的孩子一開始比較羞澀，但在中金院學生的帶領下，逐漸打開心房。港尾國小吳芷妤說，「大哥哥大姊姊都很親切，也很有耐心的教我們。」

中金院學生以戲劇和桌遊來宣導毒品的危害，以及遠離毒品的重要。潛移默化的方式，簡單易懂。下午進行性別平等教育課程，讓孩子從小養成尊重性別的觀念。

中金院李佩怡老師說，很高興來到港尾國小，學校對於學生的培育，除了課業和專業能力的精進外，服務學習也是很重要的一個區塊。中金院武同學說，第一次來到港尾國小，很開心可以和這裡的孩子一起學習。

港尾國小校長李啓榮表示，非常感謝中信金融管理學院用心規畫活動，並給予港尾國小這樣的機會，體驗不同的生活課程。

(中時 )