「旗津-溫州小三通」引發關注，行政院長蘇貞昌在臉書貼文對外澄清，說這條航線沒有政府許可 、船公司兩個禮拜前申請解散， 航權今年初註銷，沒有也不能通航，兩艘船根本就還在高雄港內，更遑論要辦首航；若有人違法通航，政府一定嚴辦！

蘇揆說，早上才跟大家講台灣豬即將申請成為口蹄疫的拔針非疫區，請大家多重視防疫的重要性。今天就有很多網友Tag他，要他看一張「旗津-溫州小三通」的活動照片，希望政府留意有沒有防疫漏洞，他都收到了。但事實是，這條航線沒有政府許可 、船公司兩個禮拜前申請解散 了， 航權今年初註銷了，沒有也不能通航，兩艘船根本就還在高雄港內，更遑論要辦首航。

蘇揆說，他要再次嚴正告訴大家，無論為了甚麼政治口號、甚麼政治利益，千萬不能拿防疫開玩笑，政府會嚴格把關，相信人民也不能接受這種行為。若有人要違法通航，政府一定嚴辦！

(中時 )