郭台銘在6點15分抵達會場，郭穿著藍色西裝、白色襯衫且打上暗紅色領帶；媒體詢問他造型是否由夫人打點裝扮，他滿臉笑容地說「對啊！助理還拍照片傳回去，我太太說這個OK了！」(劉宥廷攝)

國民黨總統初選首場「國政願景電視發表會」25日在高雄登場，鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘面對媒體聯訪，郭自信滿滿表示，「9分的準備，1分的努力，當然有信心！」還透露講稿準備2、3天，每天大約到凌晨1、2點。

郭台銘在6點15分抵達會場，郭穿著藍色西裝、白色襯衫且打上暗紅色領帶；媒體詢問他造型是否由夫人打點裝扮，他滿臉笑容地說「對啊！助理還拍照片傳回去，我太太說這個OK了！」

郭台銘對於12項問題，郭指出，不論是國安、外交、兩岸的問題，他都是以經濟的出發點來考慮，與他的競選主軸「和平安定，經濟未來」不謀而合，強調只有和平安定，才可以有好的環境拚經濟。

媒體追問韓粉與郭粉場外激烈，等一下遇到韓國瑜會不會尷尬？郭表示，他和韓國瑜2人是同個國小的學長、學弟，韓相當客氣都稱他為「郭大哥」，雙方不會有任何尷尬，況且大家都在公平、公開、公正的場面上競爭，展現各自能力，「我覺得我們要檢視我們自己的能力、拚經濟的實力，讓全國2300萬的人民做最好的選擇」。據了解，郭在下午就有先抵達會場，看看周邊環境、了解位置配置等。

(中時 )