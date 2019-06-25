長榮空服員罷工進入第6天，近日《Dcard》有一篇發文也在網路瘋傳，女網友在文中表示原本家人在20號已訂好22號班機，準備前往長崎探視身體不適的外婆，卻因長榮臨時罷工，導致見不到外婆最後一面，讓她怒吼：「請問你們，這些錯過你們能彌補嗎！」不過資深媒體人羅友志也發文質疑這故事真偽。

羅友志日前在臉書發文質疑女網友故事有兩點可議，一是早就罷工的時間，怎麼還跑去訂票？二是長榮不管台灣哪個國際機場，都沒有飛長崎，「是不是有什麼誤會呢？還是蘇貞昌真的借了C130給你們家，好去看你過世(ㄅㄨˋㄘㄨㄣˊㄗㄞˋ)的奶奶呢？」懷疑有網路行銷公司帶風向打壓罷工。

有網友看完力挺「老闆要森氣了！！！為什麼不先做功課再來發文現在被打臉了啦討厭」、「只有長榮航空飛日本喔？不要消費「孝心」好嗎？」、「哈哈哈哈，打臉了」。

但有也有人認為女網友發文不見得是假的，並依照航班事實與路線分析，「1.台北/長崎 /台北，每週3、6 虎航在飛，IT8226/IT8227 屬包機，所以是有飛的；2.2018年長榮的確有包機飛長崎，但現在如果搭乘長榮去長崎，全部都是進福岡機場6/22福岡的確被取消，而機場到長崎2小時。」該網友又稱，網軍打手固然有可能，但也不能說她100%錯誤。

(中時電子報)