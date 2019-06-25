台南市勞工局25日在民治市政中心辦理「2019就業暨暑期工讀徵才活動」，共有35家廠商釋出989個職缺，提供包括房務員、會計專員、包裝員、現場儲備幹部等989個工作機會，其中起薪超過3萬元以上的工作職缺有239個，另外還有不少暑期工讀、兼職職缺，吸引學生前來應徵，媒合率達4成4，勞工局也藉機呼籲業者遵守勞動法令，保障工讀生權益。

暑假即將到來，除了正職工作外，徵才活動還提供175個暑期工讀及兼職職缺，新營高工由老師帶領65位就讀電機、模具等科系的學生前來應徵工讀職缺，現場也出現「背著書包打工去」的有趣畫面。

勞工局長王鑫基指出，利用暑假機會打工的學子，務必要注意「7不3問5必看」要訣，「7不」就是不繳款、不購買、不辦卡、不飲用、不隨便簽署文件、證件不離身、不從事非法工作；「3問」就是問問自己要找工作還是事業、問明職前訓練及試用期薪資、勞健保規定，並確實工作性質，以及「5必看」是否只留手機號碼、是否長期刊登職缺、是否合法經營、待遇是否優渥得不合理、面試是否草率，不要因為一時貪念、疏忽而與對方簽下不合理契約，或任意交付財物及證件，以免權益受損。

王鑫基也提醒業者務必注意工讀生勞動條件，雖然工資由勞雇雙方議定，但給付的工資不得低於基本工資，也不能以「實習」、「試用」或「在職未滿若干日」等當作拒付或短付工資的理由；另外在工作時數上，每日不得超過8小時，每周不得超過40小時，若有加班需求，1天不得超過4小時，1個月不得超過46小時。

(中時 )