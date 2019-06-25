直播主沈鎬加入LiveMe直播不到半年時間就成為百萬鑽級主播，短時間內累計千位粉絲支持，在開播不到2個月，就在冠軍頭條選拔賽中打敗許多資深強勁對手，奪得第1名寶座，獲一百萬曝光量宣傳。

直播平台中男主播比例偏少，如何在眾美女主播中脫穎而出？沈鎬表示會去觀察女主播的直播間特色，而且自己有時間一定開播，每一次上播絕對不會穿同件衣服，即使同天開播多次也會換衣服，他開心說：「有粉絲幫我統計，開播到現在我已經換了兩百多套衣服了，男生真的需要更努力。」

此外，沈鎬也會在直播間與粉絲一起玩互動遊戲，他說最近買了「鱷魚拔牙齒 」玩具，由粉絲指定他要按壓哪顆牙齒，他分享：「雖然是隔著螢幕玩，但看到大家留言情緒超激動，很好玩，會再尋找有趣互動玩具跟大家玩。」

在母親節時，沈鎬還邀請了作美髮業多年的媽媽一起上播，他說當天直接請媽媽使用電棒捲幫他捲頭髮，還教大家美髮資訊，他說：「反應超熱烈的，這次直播收益更是平常的兩倍，還有粉絲希望媽媽再來。」

(中時 )