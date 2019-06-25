第二十八屆時報金犢獎近日舉行頒獎典禮，景文科大陳亮瑋同學(左)、劉冠辰老師(中)與林奕岐同學(右)合影。（景文科大提供）

華人世界最具影響力的青年創意獎項「時報金犢獎」22日在新北市政府多功能集會堂舉行頒獎典禮，景文科大視傳系學生陳亮瑋在指定品牌／旺旺集團公共藝術「旺仔人孔蓋」獲得「銀獎」，成為台灣區第一名，林奕岐則是以「WON BOWLING」獲得第二名，鄧筑元在指定品牌／南寧崑崙關抗戰旅遊民俗文化形象設計以「特色南寧」獲得台灣區第二名，此外老師劉冠辰指導學生參與競賽共榮獲256項，也獲得兩岸指導學生入圍最多指導老師，創下大會紀錄。

2019時報金犢奬，共吸引了全球1148所高校、百萬青年的關注。本屆報名件數創新高，全球共有63,858件優秀作品報名，參賽人數超過60萬人。今年金犢獎除了頒發超過15個主題獎項外，本屆也增加許多文創設計類及技術類獎項，還包括APP內容設計、電子商務以及AR／VR應用，順應未來趨勢，讓創意有更大的發揮空間。

景文科大視傳系學生陳亮瑋在指定品牌／旺旺集團公共藝術「旺仔人孔蓋」獲得「銀獎」，是台灣區第一名，陳亮瑋說：「感謝指導老師劉冠辰，以及主辦單位和辛苦評審老師給予他這個舞台，使他有機會能夠發揮所學讓更多人能夠看見他的作品，也要感謝家人一路上給我最大的支持做為最堅強後盾源，經過此次比賽，讓他更加確定設計這條路必須持續下去，不論過程多艱辛，相信努力能勝過一切，唯有努力，才能離成功更近！」

林奕岐則是以「WON BOWLING」獲得第二名。林奕岐感觸的說：「能夠得到時代廣告金犢獎的台灣區第二名真的是令她非常驚訝及感動，兩個月時間從無到有，一路上真的很辛苦，曾一度因為沒有靈感及失去自信而一度想放棄，但所幸在老師鼓勵以及耐心指導下，讓她在這次比賽中能夠發光發熱，現場聽到自己名字在大廳中迴盪、作品呈現在大螢幕上那一刻，真的是非常享受也非常感動，這是人生中很重要的一刻，也是鼓舞人心的一刻，這個獎項使她重拾信心，銘記在心是那永不放棄努力不懈的精神。」

鄧筑元在指定品牌 ／ 南寧崑崙關抗戰旅遊民俗文化形象設計以「特色南寧」獲得台灣區第二名，鄧筑元說：「其實完全沒想到自己會得獎，在台下看到大螢幕上有他的作品時候還呆掉了，心中只有開心驚訝可以形容，讓他想起在高二時候只有入圍只能靜靜的在台下看著優秀的人上台領獎，沒想到在大一時，這次能得到第二名，也希望未來能夠更進步，透過這次的參賽收穫良多，也要謝謝指導老師指導及鼓勵。」

本屆時報金犢獎共有15家合作企業夥伴參與題目，收件數突破以往。景文科大視傳系近年在各大競賽有著亮眼的成績，景文科技大學劉冠辰老師表示：「視傳系在培養與業界接軌的能力，在課堂期望透過更多互動的方式來引導同學，以金犢獎為例希望同學們以創意為主導，並透過技術來襯托美感，希望能繼續一起努力把此次競賽當作一個良好的經驗。」

(旺報 )