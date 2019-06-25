傅子純（左起）、林玟誼、導演李岳峰、陳怡嘉、蔡昌憲。

公視台語台將開播，開台大戲《苦力》導演李岳峰、演員陳怡嘉、蔡昌憲、傅子純、林玟誼，及節目《全家有智慧》主持人林美秀、阿松與《旺來西瓜仙拚仙》主持人謝怡芬（Janet）25日出席記者會。

Janet主持台語節目是一大挑戰，因為怕搞砸，考慮了2、3月，甚至拒絕10次，最後把爸爸從美國德州請回台灣當她的「御用家教老師」，現在有家人當顧問團，增加不少信心。

Janet的爸媽和阿嬤移民美國，她從小只講台語、英文，直到21歲回台才開始學中文，現在她的兒子Egan也只會講台語、英文，因保母的關係，偶爾夾雜西班牙文，有時候發音不小心就變成台語髒話，把家人笑翻。她說接下這個節目也是為了爸爸，「爸爸可以多回來陪孫子，我們也能和爸媽多相處」。

蔡昌憲的老婆是華航空姐，最近長榮空服員罷工，蔡昌憲說老婆的工作不受影響，「他們已經（抗爭）過了，得到應有的權益」。老婆先前小產，蔡昌憲昨不願多談，僅表示老婆調整好心情和身體，已回到工作崗位，是否再努力？他說：「現在先緩一下，等各方面都穩定，我們都更好之後再打算。」

阿松被問到昔日《食尚玩家》搭檔阿翔，坦言有傳訊息關心對方，「現在應該是阿翔有史以來最好的家庭時間，就留給他」，他沒約阿翔談心，「他有他的家庭生活，現在應該好好修補，大家一直講，對（阿翔）太太有傷害」。

(中時 )