孫文學校校長、國民黨總統初選參選人張亞中抵達高雄場會場，張受訪表示，過去幾十年，國民黨的理念與論述沒有得到台灣人民支持，透過這個政策說明會，一定可以讓國民黨能夠重新找回他的理念、找回他的靈魂、建立他的論述。

張亞中是先穿著休閒襯衫，抵達會場後才換上西裝參加國政願景電視發表會，張指出，「我想一個政黨的理念、政策、論述是決定這個政黨能夠延續下去的重要關鍵」，他說，國民黨人才非常多，但這幾十年來，國民黨在理念、論述及政策上，卻得不到台灣人民的支持。

張表示，「所以我個人也非常期待，今天透過這一場論述的政策說明會，讓每個候選人能夠提出他們對一些國家憲政、兩岸外交、國安的一些看法。」張說，「兩岸外交、國防跟憲政，用12分鐘來闡述絕對是不夠的，但是對我個人來講，我會嘗試將東西貫穿在一起，因為中華民國現在的確需要一個大論述、大方向」。

(中時 )