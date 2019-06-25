吳明錩用DNA的意象創作竹雕作品《生命密碼》。（陳世宗翻攝）

2012年在台中市大墩美展中，以精湛竹材創作作品，異軍突起獲得工藝類第一名的吳明錩，更獲得當年大墩典藏獎；2014年更一舉獲得南瀛獎首獎及2018年玉山美術獎首獎；比賽領域屢獲佳績的「竹」創作美學現象，展現台灣竹材工藝創作不侷限在傳統工藝創作層面，呈現竹材蛋形曲面工藝美學。

「竹視覺–吳明錩竹材之蛋形曲面及創作個展」，目前於台中市港區藝術中心展出19件竹材工藝作品，他在展出中除代表性竹茶席作品外；另以「竹材之蛋形曲面」作為創作發表主題，精湛的竹材創作作品，不僅具現代感，更展現出傳統竹雕與竹材應用美學。

創作者吳明錩指出，竹材這項材料在台灣很普遍，竹藝更是常民傳統以來，一種歸屬民間傳統工藝；歷來多有以竹做為素材應用於雕刻工藝上，但此項技藝卻也侷促在一般生活傳統工藝，少有個人思維與新穎觀念再注入竹材工藝應用的領域。

吳明錩在2019年重點發表作品中，是以「蛋形曲面」竹材應用為主，試圖應用由圓延伸蛋形曲面觀念，強烈又自然的將作品堆置在空間中。「蛋形曲面」造型作品，在視覺美學的應用上具有空間存在的精神與意義；圓與「蛋形曲面」造型對於東方人而言，是一種包容圓滿的意義象徵。

欣賞吳明錩的作品，不管對傳統竹材美學的全新應用或竹材「蛋形曲面」的再發現，讓人見識了台灣美學的軟實力紮實地表現在新生的一代。

(中時 )