彰基司法精神醫學中心主任王俸鋼指出，目前思覺失調症治療藥物種類很多，不論是口服或是針劑治療，除了改善正性症狀外，也改善負性症狀，讓病友可以回歸日常生活、工作及社交。（謝瓊雲攝）

彰基司法精神醫學中心主任王俸鋼於活動現場接受民眾諮詢。（謝瓊雲攝）

彰化基督教醫院展出「思覺失調症特展」，讓外界重新認識精神疾病，減少對於疾病的汙名化。（謝瓊雲攝）

彰基副院長劉青山（左）強調，思覺失調症患者需要社會大眾的關懷，也需要更多人為他們發聲。（謝瓊雲攝）

減少汙名化！彰化基督教醫院即日起至7月10日期間，在總院大廳舉辦「思覺失調症」特展，希望透過展覽讓外界重新認識、理解精神疾病，減少誤解。期間還將有4場醫師導讀活動，讓大眾理解病友會經歷什麼症狀，並鼓勵病友積極治療，用善意及包容開啟治療的正循環。

公共電視今年播出一系列社會議題的精緻戲劇，《我們與惡的距離》劇中的「應思聰」讓人看見，在幫助精神病友接受治療、回歸社會的過程中，患者家屬、醫療人員、社工師各方的辛苦及困難。

根據台灣精神醫學會與康復之友聯盟2017年調查，仍有五成思覺失調症患者對於患病感到自卑、認為病情會阻礙其社交生活。顯示社會對思覺失調症仍存有誤解及汙名，常見情形如稱患者為「怪人」、「不定時炸彈」，讓病人、家屬蒙羞，甚至因此阻礙就醫。

彰基司法精神醫學中心主任王俸鋼醫師指出，在「與惡」劇中，或許因考量戲劇節奏或張力，將「應思聰」的錐體外症候群（EPS）症狀以較劇烈的方式呈現，事實上這是服用非常舊的藥，才會產生的副作用；如今治療藥物更多元，臨床上，醫師也多會搭配抗副作用藥物，讓病友能回歸日常生活、工作及社交。

精神科主任張正辰表示，思覺失調症是腦部疾病，每100人中就有1人，可能出現幻覺、妄想等症狀；現今醫療發達，已有進步的藥物可控制症狀、避免復發。患者只要規則用藥、穩定治療，就能維持日常生活狀態。

副院長劉青山表示，彰基在十年前就建立唯一現代化的精神科專科醫院鹿東醫院，現為鹿基長青院區，思覺失調症患者需要社會大眾的關懷，他們是弱勢族群，無法為自己發聲，需要更多人為他們發聲；本著對社會的一種堅持，期望透過展覽，喚起大家對弱勢病患的重視與愛護。

(中時 )