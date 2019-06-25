黃子佼出席家電活動，被追問與孟耿如婚事進度。（LG提供）

黃子佼出席家電活動，被追問與孟耿如婚事進度。（LG提供）

黃子佼出席家電活動，被追問與孟耿如婚事進度。（LG提供）

黃子佼與交往多年的女友孟耿如，將於明年4月結婚，他25日出席電器產品活動時透露，他7月6日將在恩師張小燕的陪同下，前往孟家提親，擔任媒人的張小燕慎重預告她已準備好許多提親專用術語，還問他需不需要穿華服，讓原本相當緊張的他哭笑不得，反過來要恩師穿輕鬆一點就好。

被問是否有準備「聘金」，黃子佼透露，他預計砸下「6位數」購入洗衣機、電視機等整套家電為孟家換「新裝」，也應該會準備個紅包，但紅包數字則還不知道該包多少。他與孟耿如也為了未來的生子計劃，準備去做婚前健檢以及基因檢測，記者問他擔心檢查出什麼基因？他開玩笑說怕檢查出來有禿頭症及矮子症。

黃子佼笑說，自己是「第一次」結婚，對於籌備婚禮什麼都是初體驗，每週都有新進度，例如原先預計席開200桌，但前一天他和孟耿如突然想到，光是敬酒時，1桌以1分鐘計算，就會花掉3個半小時，讓他直呼：「冷靜想想還是算了。」所以桌數可能砍半，至於場地則可能在桃園、新莊、南港展覽館二館3處場地中擇一。他說，最期待的還是看到孟耿如穿婚紗的那一刻，「我怕我會哭」。

未入圍金曲獎讓黃子佼直言有些悶，因此本週末頒獎典禮時他準備「遠赴」屏東旅行，他笑說，要躲起來放空看電視就好，離徒弟Lulu愈遠愈好，「很怕她表現不好會忍不住衝上台念她」。但其實他對首次獨挑大梁主持典禮的Lulu很有信心：「她一定可以的！」

(中時 )