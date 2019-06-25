由桃園市政府青年事務局指導，桃園市龍潭國際青年商會所主辦的2019桃園「愛。塗鴉」社區彩繪活動，將於29日星期六上午9時在龍潭北二高架橋下藍球場（龍華路至東龍路路段）舉行塗鴉彩繪比賽活動。塗鴉活動以愛為主題，鼓勵年青人走出戶外啟發無限想像力的創意進行塗鴉彩繪，讓高架橋下重獲生命，活化龍潭區運動環境成為城市新亮點。

本次活動特別邀請到由許多各國熱愛街頭文化的知名藝術創作者所組成的「CITYMARX城市記號創意行銷工作室」於活動現場完成兩面塗鴉設計平平及安安做為塗鴉活動主圖，以門神作概念，象徵地方信仰中心龍元宮及南天宮保佑龍潭平安的做為主圖設計概念發想，同時也表現年輕熱血活力，活動當天除了主題塗鴉比賽同時也邀請了桃園市內青年舞團演出，「CITYMARX城市記號創意行銷工作室」塗鴉藝術家也會於現場示範指導。

比賽部分則分兩個區塊，一是配合該區兒童遊樂調性，以社區參與為主風格，偏向童趣溫馨的社區彩繪區，二是較為熱血，朝向街頭藝術方式呈現，較貼近年輕世代文化的塗鴉藝術區。比賽第一名可獲得6000元獎金、第二名3000元獎金、第三名1000元獎金做為鼓勵，龍潭青商歡迎青年朋友報名比賽發揮創意拿獎金。

龍潭國際青年商會期望能藉此活動讓青年人有藝術文化發展的舞台也透過有生命力的青年塗鴉作品吸引遊客拍照打卡，成為在地觀光景點，帶動整體地方發展，活絡市民整體生活素養與品質，讓龍潭成為更美的城市。歡迎在地青年踴躍參加，活動報名詳情網址： https：／／reurl.cc／DMKZN或臉書搜尋「愛。塗鴉」。

(中時 )