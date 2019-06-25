劇情發生在日本80年代，演員、片場造型都相當到位。（Netflix提供）

Netflix原創日劇《AV帝王》將於8月8日（星期四）在全球獨家發行，本劇根據小說「全裸監督-村西波傳」改編而成，將充滿爭議的AV導演村西透的瘋狂前半生真實呈現在螢幕上。

由山田孝之所飾演的《AV帝王》主角村西透，曾以七項刑事犯罪和50億美元的債務，被美國司法當局判決370年徒刑。在最新的預告中，更透露了村西透導演成為一代情色宗師的歷程，要成為AV霸主一定會遊走在法律和道德邊緣，最後山田孝之猶如站在世界頂端的直昇機上更有著嘲諷全世界的態勢。

《AV帝王》導演武正晴則是曾經執導過口碑超好的《百元之戀》的導演，他也因《百元之戀》奪下第37屆日本電影學院賞，他表示：「這是一部充滿挑戰性和具有意義的影片，我們希望能夠將日本狂亂時代情色大師的人間讚歌傳達給全世界！」

其實山田孝之在拍攝《AV帝王》前並不知道村西透的存在，但是當他為了要研究這號傳奇人物在閱讀《全裸監督-村西波傳》的原著之後，讓他非常感興趣，他覺得村西本身就是一個非常有趣又曲折離奇的人物，如果要拍成電影可能會有許多限制，但是當Netflix決定要拍攝這部影集時，讓山田立刻答允演出。

在拍攝之前山田孝之也得以跟村西透本尊相見歡，讓山田可以近距離的觀察這位70歲的大師仍然處於很戲劇化的感覺中，又可以藉由原著想像30歲的村田透的的樣子，因此讓山田孝之運用自己的演技淋漓展現了這位情色宗師的原貌。

除了這位主角之外，同時《AV帝王》的佈景和美術設計也將另外一個主角還原重現，就是在昭和時代歌舞伎町的後巷風貌，劇組工作人員將「不穿內褲咖啡廳」、以及日本女大生兼職俱樂部和高品質的約會咖啡館等場景真實呈現，加上華麗的霓虹燈裝置也複製進劇情之中，即使是村西透的辦公室也一樣充滿了昭和時代的感官視覺，讓觀眾猶如一腳踏進了日本80年代令人眼花撩亂的情色世界。《AV帝王》8月8日Netflix上架。

(中時 )