曾經一度傳出下馬後再度復活的中共殲-11D戰機，最近再傳出換裝新的大陸國產發動機WS-10B。按已公布數據得知，殲-11D若換上這具推力達14噸的發動機，其推力將追過自俄羅斯進口的蘇-35戰機。換裝成功後，未來將與蘇-35一樣，與殲-20搭檔共同作戰。

據《新浪軍事》報導，先前出現在紀念中航工業試飛中心的宣傳片中，證實殲-11D仍在進行各種改版與配備試驗，不過影片中機頭雷達罩的形狀卻是傾斜安裝，可以確定是安裝了有源相控陣雷達，而且是與殲-10C、殲-20類似的雷達天線尺寸。此外從照片上還可以分辨出機身幾處變化，顯示殲-11D採用了一些更新的航電技術。

報導說，除了新的航電技術之外，殲-11D在氣動外形上的變化並不明顯，這一點同殲-16戰鬥機類似，殲-16曾使用過的一些例如複合材料設計製造的新技術，用在殲-11D上則可以減輕機體重量，還能增強機體壽命。外媒也認為，殲-11D還將配備目前中共空軍最先進的空對空導彈如霹靂-10與霹靂-15，也具備與殲-15相同的空中加油設計。綜合了其他多款戰機的設計，讓外界甚至稱其為「中國版蘇-35」。

中國大陸購自俄羅斯的蘇-35戰機是目前中共空軍4代機當中最優秀的機種，目前已購入24架，稍早還傳出可能加碼增購。圖為去年共軍蘇-35與轟-6轟炸機遶行台灣巡航。（圖／新華社）

不過，發動機一向是中共戰機的弱點，報導指出，原先殲-11D使用的發動機大約與殲-16同款的「太行」發動機，外媒曾指出殲-11D可能已改用太行改款WS-10B，這款改版發動機推力高達14噸，如果殲-11D確實改裝WS-10B，其推力將超過採用117S發動機的蘇-35戰機，因為這款新購自俄國的新式戰機發動機推力只有13.5噸。加上殲-11D重量較輕，在較大推力下能比蘇-35有更佳的機動性。不過，蘇-35採用向量噴管，高端機動性上有較大的優勢。如果未來殲-11D可以使用如殲-10C的向量版太行發動機，其空戰優勢才會發揮得更淋漓盡致。

殲16有「炸彈卡車」之稱，機載武器數量多且強。新版殲-11D號稱可以向殲-16的火力看齊。（圖／中國軍網）

報導表示，殲-11D武器掛載能力也極強，網上傳出的照片顯示兩個主翼下有8個掛架，機腹和進氣道下另有4個重載掛架，火力搭載不輸給殲-16。

整體來說，殲-11D可說是殲-11瀋陽飛機家族的終極成員，同進口蘇-35相比，殲-11D雷達航電系統方面有獨特優勢。未來如果量產，其使命非常明確，就是徹底替換現役的殲-11B戰機，未來將與蘇-35一樣，作為殲-20的搭檔共同作戰。

(中時電子報)