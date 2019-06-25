郭富城今來台出席記者會。（盧禕祺攝）

郭富城今來台出席記者會。（盧禕祺攝）

郭富城今來台出席記者會。（盧禕祺攝）

郭富城今來台出席記者會。（盧禕祺攝）

郭富城（城城）將於9月13、14日，在台北小巨蛋舉辦「舞林密碼世界巡迴演唱會」，日前首場門票開賣隨即秒殺，為了感謝歌迷支持，他25日來台舉辦記者會，對於相隔7年來台開唱，城城感性地說：「台灣是我的福地，這裡每個人都是看著我成長的，所以心裡特別激動，我的歌手身份是從台灣開始，所以每次做演唱會，我都會想到一定要盡快回台灣，回來跟台灣歌迷分享。」

城城自律甚嚴，體重維持63公斤，笑說：「如果量到64，就很想死！立刻去運動...一直到63才能去睡覺。」他曾於2016年拍電影時傷及左膝十字韌帶，當時原打算取消演唱會，但城城堅持開唱：「不想因為自己受傷讓歌迷失望，之前每場演唱會跳完，我的腿會腫得像皮球一樣大，要用機器把裡面的水份吸走，第二天才能繼續。」如今傷勢已痊癒，擔心這次是否53歲的他最後一次巡演？城城否認表示：「之後科技會越來越發遠，不擔心無法突破這次（智能舞台），會再有新的規劃。」

他此套巡演服裝材質大多偏厚且包緊緊，不少歌迷期待他台灣演出稍露身材，城城笑回：「好！我研究一下，看能不能多露點。」也希望邀老婆來台欣賞演唱會；聊到2個女兒，城城不自覺露出慈父神情，笑說：「大寶會叫Aaron（城城英文名），聽我的歌〈對你愛不完〉時會跳舞。」透露自己經常在外工作，為了關注女兒，還在住處客廳、小孩房間加裝遠端監視系統，「女兒很皮，家裡放監視器，就可以看女兒一舉一動」！「舞林密碼」9月14日加場門票30日在KKTIX、全家FamiPort開賣。

(中時 )