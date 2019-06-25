王千源被爆要天價酬勞，無視限薪令。（圖／取自新浪娛樂）

王千源被爆遲到早退，還試圖逃稅。（圖／取自新浪娛樂）

47歲大陸男星王千源過去演出《解救吾先生》得到第52屆金馬獎最佳男配角提名，今(25日)他遭知情人曝光對話爆料，指他拍攝電視劇《七日生》時獅子大開口要求6180萬人民幣（約2.7億台幣）酬勞，不顧當局限薪令，且還用其他名目試圖逃稅，對此，王千源方面暫無回應。

范冰冰去年因陰陽合約事件神隱多月，最後才在微博發文認罪，並被當局判賠約40億台幣，而這把火也燒出了大陸藝人領薪的潛規則，並使當局下達限薪令，控管過高的酬勞，要求每部電視劇全部演員片酬不超過製作總成本的40%，其中主要演員不超過總片酬的70%。

據《新浪娛樂》報導，最近有網友曬出與王千源工作人員對話紀錄，爆料王千源方面不願降薪，還反諷政府：「這個政策就是一陣風」，並威脅劇組要把酬勞補齊，否則少一元都不願意開工，該名網友更秀出王千源上工紀錄，批評他常遲到、早退，且為了逃稅硬要變動合約中的工作室名稱，但最後劇組沒妥協，而王千源公司目前沒回覆。

(中時電子報)