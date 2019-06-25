新型行動化伴唱機兼具螢幕、喇叭等功能，不受限場地、時間，方便民眾使用。(林欣儀攝)

出身商界的前台中市政府民政局長蔡世寅，卸下公僕職務後回歸商界，有感於數位、行動化時代來臨，其旗下金嗓科技特別研發「數位行動化伴唱機」搶攻市場，蔡世寅也投身公益活動，25日捐贈行動式電腦伴唱機給身障者，盼減輕他們到街頭表演的負擔。

蔡世寅25日舉辦產品發表會，會場特別以搭帳篷模式呈現、營造露營氛圍，場中展示其公司研發的全新機台與軟體，呈現數位行動化伴唱科技使用上的便利性及多元性。

蔡世寅說，相較於傳統伴唱機需要搭配電視、喇叭等設備，使用場地相當受限制，反觀行動伴唱機本身有觸控螢幕、5吋喇叭等，活動性高，可隨時隨地、不受限區域歡唱，真正融入生活、兼具多種功能。

蔡世寅說，不論從政或從商，都希望回饋社會、善盡企業社會責任，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，金嗓科技公司也與財團法人網銀社會福利基金會攜手，捐贈全新行動伴唱機給台中特教學校畢業生李祥民，讓全新的軟硬體科技減輕弱勢族群謀生負擔。

(中時 )