許書豪（左）新歌邀徐若瑄合作。（上行娛樂提供）

許書豪（右）新歌邀徐若瑄合作。（上行娛樂提供）

許書豪25日推出新專輯《真心話冒險王》，新歌〈但願人長久〉邀來女神徐若瑄合作，兩人除了合唱、共同創作，還一起拍MV！一次兩人半夜對key，個性直爽的徐若瑄打視訊電話給許書豪，突然接到女神視訊邀請讓許書豪亂了分寸直接掛斷，徐若瑄事後忍不住笑虧：「我懷疑書豪有不為人知的祕密！」

回想當時情形，許書豪說：「我那時真的嚇到！原以為女神應該不會開視訊，除了房間很亂，我自己的頭髮也超邋遢，所以才會先按掉馬上戴上帽子，免得失禮！」徐若瑄好氣又好笑地說：「我覺得人溝通要面對面講話，看得到表情比較能理解對方所說的，就是人說的『見面三分情』嘛！」

此外，兩人第一次錄音時，因為要拍訪問畫面，看到許書豪臉上完全沒上妝，徐若瑄貼心地為他補妝，讓工作人員笑稱：「書豪應該是上輩子燒了好香，讓女神主動幫忙上妝，真是太幸運了！」徐若瑄向來欣賞會創作又會唱歌的才子，此次合作對許書豪稱讚有加，不僅義氣允諾要買他的50張新專輯支持，還主動叮嚀：「拍MV前夕要睡飽一點，不要有黑眼圈！雖然你是才子也是實力派，但也顧一下你的顏質，要睡飽一點，你是有條件靠臉吃飯的歌手！」

(中時 )