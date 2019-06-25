台灣自來水公司發現苗栗縣三義鄉鯉魚潭苗52線路面下陷，擔心下方超大口徑2.6公尺的原水管漏水，25日下午2時搶修停水造成台中市16萬、苗栗縣3萬戶受到影響。自來水公司第四區管理處指出，施工單位開挖後發現是管徑2.6公尺原水管分接管徑10公分的排氣設備零件漏水，停水時間應可縮短。

自來水公司指出，大台中200萬民生和工業用水，長年來都靠鯉魚潭水庫原水供應；苗栗縣三義、通霄等鄉鎮部份區域，約有3萬戶也是該水庫的供水範圍。

自來水公司表示，為緊急搶修鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區25日下午2時起停水23小時，停水範圍包括12個行政區部分地區，水壓降低則包括9個行政區部分地區，停水期間請用戶留意並儲水備用，已設置臨時供水站，位置請查詢 https：／／www4.water.gov.tw 。

第四區管理處說，因緊急搶修鯉魚潭給水廠位於三義鄉苗52線的口徑2600釐米原水管線漏水，今日下午2時起至明日下午1時止停水，其中施工13小時，復水10小時)，影響供水時間共23小時，停水戶數10萬3000戶，水壓降低戶數6萬戶。除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響正常供水。

自來水公司強調，停水期間，籲請用戶留意安全及儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。台灣自來水公司免付費服務專線1910。

(中時 )