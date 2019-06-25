即將於8月上網招標的「曾文南化聯通管工程計畫」，經過多次公聽會與協調會，水利署日前回應地方訴求，提出兩版本回饋金計畫，地方人士仍不認同，立法委員周陳秀霞、台南市議員周奕齊非常關心工程對地方衝擊，邀台南市長黃偉哲、水利署、水資源局及各局處代表26日下午5點前往玉井，與民眾面對面會談。

周奕齊表示，前瞻計畫編列120億元興建曾文南化聯通管，鄉親樂觀其成，但此計畫將沿當地重要交通路線台3線埋設直徑2.7公尺、長25公里的水管，4線道僅剩1車道，且工期長達6年以上，地方人士認為工程不但危及兩側建物、人車安全，山區交通將陷入黑暗期6年，對民眾生活與生計有莫大影響。

水利署表示，施工前中後都會有毗鄰建物安全保證措施，並協助管路周邊農特產展銷，例如合辦假日市集活動地方經濟；同時協助周邊水土保持、景觀、排水、野溪等環境改善。

此外，將針對周邊受影響區里提供兩版本回饋金方案，第一案為連續6年每年回饋玉井、楠西、南化各區1200萬元。第二案為首年回饋3區1200萬元，後5年回饋管線經過各里每年1750萬元。

地方人士表示，水利署提出回饋金額與協調會時台南市議會議長郭信良所建議金額差距過大，鄉親不是不同意建聯通管，而是希望按舊計畫沿河岸走以免影響山區交通，一旦開工交通將陷入黑暗期，農產品出不去、遊客不進來，農民生計岌岌可危，若未達成協議，不排除發動市民圍路抗爭。

周奕齊表示，為保證山區民眾權益，已邀請市長、各主管機關代表26日下午5點前往玉井，與民眾面對面會談，傾聽民眾心聲，說明工程因應措施，期能協調出最好方案。

(中時 )