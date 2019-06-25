57歲的資深歌手江明學日前被發現在深坑租屋處輕生離世，據悉他的姊姊非常低調，以基督教儀式為他處理後事，演藝圈友人陳凱倫等人想協助也無門，不過對朋友熱情又海派的兩性作家小彤，24日仍請師父為江明學辦渡亡法會，祝福他「離苦得樂、一路好走」。小彤難過地表示，「不認識的人，我們都會捐助了，何況是認識的人」。只要一想到他人生最後階段是多麼孤單寂寞，離世後又是一個人孤零零躺在殯儀館，她就非常心疼，想盡點力、為他多做點什麼。

小彤個性熱情海派，偶爾上談話性節目頗受觀眾喜愛。（取材臉書）

小彤表示，聽說江的姊姊是基督徒，為了不讓家屬不開心，所以她僅能低調地請師父為江明學做法會，「師父說，江明學有來說謝謝。我很鐵齒，原本不是很相信，可是後來師父說他有問江要把牌位安置在寺內嗎，江說已經太麻煩我了，所以不用。這完全是江的口氣！我聽了後忍不住痛哭」。

小彤說，其實她與江明學也沒外界以為得那麼熟，只是他染毒事件後，大家都遠離，讓他更嘗盡人情冷暖，她則是不斷幫他加油打氣，所以江就更常打電話給她，常常一講就是一、兩個小時，「他很寂寞，需要情緒出口，甚至提過想來我們醫美診所打工」。雖然兩人一直說要約吃飯，卻一直沒約成，她月初在臉書悼念好友賀一航，江明學也曾來留言寫了許多當年與賀大哥在節目上的互動，「如果我當時多留幾句話順便鼓勵他，他會不會就會多獲得一點力量？」

接連走了賀一航與江明學兩個朋友，讓小彤情緒一度陷入陰鬱低谷，她說，不同於賀一航生前、離世都有很多人愛他、祝福他，江明學則讓人太心疼了，「他就是熱愛唱歌，至死不渝。可他真的失意太久、孤單太久了。只要一想到他死後還是孤零零。我就無法釋懷。昨天聽師父說，他已經走得安心、自在了，我才稍微寬慰一些」。

她說，江明學去年攜毒遭捕時被媒體大量報導，後來檢查結果呈「陰性」、沒有吸毒，應該還他清白時卻被輕描淡寫，這讓他這個驕傲獅子座更受打擊，「他是即使窮困潦倒，也不肯說的人，他太倔強也太驕傲了」。

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