漢翔公司(AIDC)正在製作的XAT-5「藍鵲」(Blue Magpie)原型教練機又有新的進度，英國Meggitt PLC公司，已開始交付藍鵲的起落架系統，包括主輪、剎車片和等部件。

空軍情報網(Air Recognition)報導，Meggitt與漢翔的合作關係相當長久，從漢翔設計AT-3教練機時期，就是委託Meggitt公司製作起落架 。

總裁克里斯‧艾倫(Chris Allen)說：「我們很自豪能夠與漢翔公司繼續合作，幾十年前，AIDC的AT-3教練機，就是使用我們的制動系統，之後AIDC進一步製作IDF 經國號戰鬥機，依然與我們合作。現在，新階段的合作案又將由先進教練機(Advanced Jet Trainer,AJT）來接替。」

IDF戰機的起落架也是Meggitt負責製作的。(圖/中華民國空軍)

藍鵲是由IDF經國號簡化修改而來，將取代服役超30年的AT-3自強號。藍鵲與IDF都同相同的漢尼威爾F125渦輪扇發動機，但80％的零件將是全新的，包括大量應用複合材料，機內燃油容量也會增加，增長滯空時間。

Meggitt也負責製作區間客機與F-35的起落架。(圖/Meggitt)

藍鵲的開發階段始於2017年，首次飛行定於2020年初，目前應該正在進入全機體測試階段，此時起落架制動系統交付，也印證了藍鵲的研發進度。

(中時電子報)