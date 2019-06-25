SOGO限塑 餐廳內用不提供吸管 21:172019/06/25 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 SOGO即日起響應內用不得提供一次用塑膠吸管。（SOGO提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東SOGO百貨響應環保署推動7月起禁用一次用塑膠吸管的政策，在6月推廣期，在餐廳內用不提供吸管，如有客人要求吸管會提供紙吸管，部份品牌外帶提供口杯以因應改變。 (中時 ) #吸管 #餐廳 #sogo 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月起限制塑膠吸管 內用飲食不得提供 18:082019/06/21 生活 吃布丁沒湯匙 這樣吃網嚇歪：有蛆 07:002019/06/22 日常 食安、限塑 華紙大啖五紙商機 永豐餘總裁何壽川回鍋任華紙董事 04:092019/06/22 財經要聞 禁用吸管7 月開跑 新北加強稽查 04:102019/06/24 地方新聞 地獄的餐廳？客人竟然都是前任！ 19:022019/06/24 日常 新光三越帶頭限塑 塑膠用量年減65公噸 19:062019/06/24 生活 新光三越號召全民 當個食尚不塑之客 04:102019/06/25 時尚消費 遠百限塑 多管齊下 12:172019/06/25 生活 8大新制7月上路 違規恐虧大了 12:412019/06/25 生活 SOGO天母店戶外用品特賣會4折起 21:152019/06/25 生活 生活熱門新聞 長榮前空姐爆：不爽別幹代價驚人 - 生活 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 陷阱！這些無糖飲料喝了更容易胖 - 生活 不罷工了！百名長榮空服員要回家 - 生活 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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