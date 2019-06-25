民進黨立法院黨團提案修正《著作權法》，企圖解決使用卡拉ok伴唱機唱歌衍生的侵權問題，引起音樂界反彈，行政院長蘇貞昌24日於臉書發文表示將持續溝通，對此新北市議員王威元、江怡臻批評，蘇貞昌的文宣大有問題且企圖誤導民眾，以音樂人的飯碗當作選舉支票，「只是想兩面討好，根本沒要解決問題！」

王威元表示，現在的問題卡在政府應不應該規範里民活動演唱時的公開播送權，以及如何在另外一方面又同時保障音樂人的著作權。但其實修法前，在活動中心唱歌的民眾不是營利行為，無侵權的犯意，本來就不會被開罰，被開罰的將會是那些不遵守著作權法規的廠商，「伴唱機本身附有的舊歌屬於合法授權，後來廠商灌的新歌才屬非法使用。」

而之前說要開罰民眾的說法僅是謠言，但政府不應該只是闢謠，而應該更積極的協調解決，突然拋出一個法令，然後又緊急煞車不審了，最後再用這種誤導民眾的政令宣導，以為可以用混水摸魚的方式討好兩邊的人民。

王威元痛批，蘇院長的宣傳文宣大有問題，企圖誤導民眾，以為已經解決了問題，但是實際上卻沒有任何的進展，請蘇院長不要再作秀。

江怡臻則表示，現在的狀況對於民眾和音樂人都是不利的，大家既不能開心唱歌，音樂人也要擔心自己的飯碗被政府強行當作選舉支票，而蘇院長居然還用開玩笑的方式跟民眾討拍，以為自己做了很多，請蘇院長不要再騙了。

(中時 )