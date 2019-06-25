國民黨今晚在高雄舉辦總統初選首場「國政願景電視發表會」，高雄市長韓國瑜在第一輪發言時針對兩岸關係提出4主張，首先，以憲法為根本，中華民國憲法及兩岸人民關係條例非常清楚，「中華民國兩個地區」，自由地區、大陸地區，兩岸間任何交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。

韓國瑜進一步說，第二則是要以民意為依歸，如今在臺灣，主流意見市場「統一」及「獨立」都是不可能達成，也沒辦法被接受，「我們沒辦法決定下一代的命運，但我們有責任幫下一代開創更美好的未來」；第三點為以和平為前提，戰爭沒贏家、和平沒輸家，翻開人類戰爭史，可發現所有戰爭死亡的都是20至26歲，如今臺灣人民絕對不能接受戰爭的殘酷。

韓國瑜也說，第四點為經濟優先，中國大陸佔臺灣外銷40％，未來中華民國總統最重要的事，就是趕快簽定貨貿，讓貨品先行；現在臺灣所有輸出產品，90％無法享受優惠關稅，看新加坡94％都是優惠，南韓也有77％，這對臺灣中小企業打擊太大，所以兩岸和平發展，避開戰爭、經濟掛帥會是中華民國臺澎金馬未來最重要的挑戰。

談起外交，韓國瑜則說，幾十年來中華民國外交官是全世界被綁手綁腳、最辛苦的，外交人員因為外交空間狹隘，不是不聰明、努力，而是是真的困難，外交必須從過去的重視政治資源，調整為重視經濟、貿易。臺灣中小企業有85％沒有獨立對外接單能力，要寄望所有外交官結合經濟部、外貿協會，以及所有友好臺灣的商會、退休官員及企業家，未來外交一定要經濟掛帥，改變過去中華民國外交被稱為凱子外交、花錢外交、敗家子外交，變成發財、經貿外交。

對於憲政，韓國瑜指出，最近大家關心香港「反送中」，也要拜託大家關切一下臺灣的自由民主。民進黨執政3年來，多少違憲、違法機關紛紛設立，設東廠、追殺政敵、控制中選會沒收公投，又設立一大堆不合法的機關；民進黨這3年來無法讓臺灣人民過好日子，得了「權力中毒癥」，每件事情都想到權利、權利、權利。

他進一步說，總統蔡英文學歷、經歷嚇嚇叫，長得也是清清秀秀，看起來是民主人，做的卻都是獨裁事，好不容易幾十年來辛苦奠定華人地區最重要的民主，曾幾何時卻在3年來被民進黨糟蹋掉，「民進黨若繼續執政下去，會讓整個民主精神蕩然無存」。

韓國瑜說，做為中華民國總統，最重要4字為「遵守憲法」，憲法清楚表達總統必須依照憲法規範，且要保障人民實施憲法保障的一切權利，而1997年臺灣體制改為改良的雙首長制、半總統制，就有些總統誤以為手可伸到行政院，隨便干預人事及政策。他酸說，蔡英文執政3年，行政院長都換了3個，家裡買一臺洗衣機、電視機怎樣也要用1、20年，行政院長平均壽命卻僅一年，這樣對嗎？總統動不動干預行政院長，這國家憲政當然發生危機。

他主張，行憲以來經歷7次憲法修正，有個精神從來不會改變，行政院長為最高行政首長，要對立法院及2300萬同胞負責，這一點是憲政未來規範最重要的原則；而總統及行政院長可藉由政黨調和，總統專門負責國防、外交、兩岸，行政院長對立法院負責。若大家覺得修憲後，取消行政院長、立委同意權，可請行政院長施政報告後，再由立委投票，只要投票通過就獲得信任基礎。

(中時 )