伊朗展示被其擊落的美國無人機殘骸

俄羅斯國防部今天出面力挺伊朗，聲稱俄羅斯有確實的消息認定被美軍無人機是在伊朗空域被擊落。此外，沒有任何證據證明這架無人機當時正在空域以外的地方。

據俄國《衛星通訊社》報導，俄安全會議秘書派特魯舍夫是在與以色列國家安全委員會主席沙巴特和美國總統國家安全事務助理博爾頓會晤後，做出上述表示。

派特魯舍夫說，「我掌握俄國防部的消息，這架無人機位於伊朗空域。」他補充說：「我們未收到任何其他證據。」

派特魯舍夫指出，將德黑蘭作為中東主要安全威脅的企圖是不可接受的。他呼籲美國和以色列採取克制和相向而行的步驟，以改善與德黑蘭的關係。

美國川普政府6月24日宣佈對伊朗最高領導人實施制裁。美國總統稱，制裁是華盛頓對德黑蘭行為的「對等回應」，包括對美國所指控的伊朗擊落美國無人機和對油輪的攻擊。川普表示，美國不允許伊朗擁有核武器，也不允許伊朗繼續支持恐怖主義。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊20日發表的聲明稱，在霍姆茲海峽附近擊落一架進入伊朗領空的美軍RQ-4「全球鷹」無人機。美國官方隨後證實無人機遭擊落，但稱這架無人機當時位於國際空域。美國總統川普也對此表態稱，「伊朗犯下重大錯誤。」他說，無人機位於國際領空，並有證據可以證明這點。

伊朗TASNIM通訊社稍早曾引述革命衛隊空軍指揮官哈吉扎德的話稱，「與美國無人機一起的還有一架美國P8飛機，機上有35人。這架飛機也侵犯了我們的領空。我們本可以擊落它，但我們沒有，因為擊落一架無人機已經向美國恐怖主義勢力發出了警告。」

(中時電子報)