上屆禮讓時代力量黃國昌退出新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委的前新北市議員沈發惠，25日晚間宣布，將加入蔡英文總統競選團隊，不再爭取七星區立委。

該選區現任立委為時代力量黃國昌，藍營提名人選則是前台北市副市長李永萍，另還有安定力量黨主席孫繼正表態參選。

以下為沈發惠臉書全文：

經過一段沉澱和思考，要跟鄉親與好友報告：

我將加入蔡英文總統競選團隊，

全力為台灣輔選，不爭取本區立委的提名。

當我們看到台灣的民主面臨來自境外的威脅，

台灣的主權在中國的威脅下危如纍卵，

基於對台灣未來的擔憂，

也受香港反送中事件的觸動，

讓我重新思考個人的進退與腳步。

而日前，與蔡英文總統有一次會面討論，

我們同樣重視去年九合一選民所傳達的訊息，

更認知到歷經黨內總統初選之後，

團結一致、整合戰力，

是當前最迫切的議題，

只有民進黨再次贏得人民的信任，

才能守護國家主權、民主生活。

蔡總統同時也向我提出，

加入她競選團隊的邀請，

非常感謝總統的看重與信任，

面對如此關鍵的挑戰，

唯有戰戰兢兢、全力以赴！

所以，我願意加入總統連任競選團隊，

貢獻一己之力，全力輔選。

力量不分散，民主才會有希望，

我將不爭取本區立委的提名，

除了全力投入總統輔選工作外，

是希望能團結、凝聚更多進步的力量，

讓黨中央有更寬廣的空間，

去集結其他進步的力量、共同佈局，

以贏得2020國會優勢，

共同守護台灣民主。

最後，感謝鄉親22年來對發惠的栽培，

鄉親的支持與疼惜，感恩在心；

也慶幸去年能成功將市議員交棒給優秀的年輕人，

而民進黨兩席議員的表現，

相信也沒有讓大家失望，

至於期待發惠參選立委的各位好朋友，

在這裡向大家致歉。

我沒有離開，而是在另一個戰鬥位置，

為我們共同的信仰與理念，繼續打拚，

現在，拜託所有的朋友支持我，

在總統的競選團隊中全力以赴。

2019.06.25

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(中時 )