國民黨今晚在高雄舉辦總統初選首場「國政願景電視發表會」，高雄市長韓國瑜在第一輪發言時重申，自己參與黨內總統初選，若有機會贏得選舉，「我再次向高雄市民保證，我不會離開高雄」，而過去幾十年來，沒有總統候選人會將競選總部放在高雄、承諾將來各種總統慶典放在高雄，也沒有總統候選人承諾未來一週七天有3天在高雄上班，盼市民能理解、諒解，聽到自己的鄭重承諾。

韓國瑜在發言開頭表示，感謝黨中央安排，以及4位候選人共聚一堂，更要感謝高雄市民。身為高雄市長，去年2018年選舉轟動武林、震驚萬教，吸引了所有海內外僑胞的眼睛、注意力，關注高雄市這場選舉，高雄市民也勇敢的投票給韓國瑜，讓自己當上高雄市長。

他指出，這半年的市長任期，們心自問，整個市府團隊非常認真，甚至有的局處長做的都快嘔心泣血、肝硬化、肝爆，不停的做、衝，就是深深感覺到高雄是個風水寶地，有一切的條件發展為南台灣最有錢的城市，幾十年下來卻是非常貧困，外債已經高達3300億，面臨財政困難；而高雄要脫胎換骨、經濟要一飛沖天，未來台灣北中南一同衝刺，「我覺得我需要中央資源」。

韓國瑜提出，這次登革熱向行政院要5300萬，滿朝風雨，所有的抹黑、造謠、嘲諷都來，自己深深感覺到未來的高雄要更陽光、燦爛、繁榮，必須要有中央的資源，並再度感謝高雄市民給予機會。

韓國瑜重申，參與國民黨總統初選，若有機會贏得選舉，「我再次向高雄市民保證，我不會離開高雄」，過去幾十年來沒有一位總統候選人會把競選總部放在高雄，也沒有總統候選人會承諾將來各種總統慶典放在高雄，沒有總統候選人承諾未來一週七天有3天在高雄上班。

「若高雄市民能理解、諒解，希望你們能聽到我正式提出的鄭重承諾」韓國瑜再度表示，自己絕對不會離開高雄，也感謝大家給予機會，讓高雄能見度不光是全台灣最高，半年多來高雄的知名度也是全世界華人關切的。

(中時 )