SOGO天母店Traveler消臭吸排上衣，原價1680元、特價1260元，限量15件。（SOGO提供）

SOGO天母店earth music＆ecology碎花洋裝，原價1990元、特價1200元，限量10件；earth music＆ecology在櫃上推出多款服飾原價買一送一，採價高者計。（SOGO提供）

報導郭家崴

遠東SOGO天母店即日起至7月3日全館Summer Sale 7折起，周末可規畫Body Building、Family Party等運動休閒主題；即日起28日樂活盛夏戶外用品特賣會，Columbia、La proie、WIWI、BARTACK、OTTO、CUMAR 4折起，適合夏日小旅行；29日至7月11日玩具歡樂總動員特賣會3折起，販售流行兒童玩具、夏日童裝，適合一家大小。

(中時 )