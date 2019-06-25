SOGO天母店戶外用品特賣會4折起 21:152019/06/25 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 SOGO天母店名人泳裝-男童2件式泳裝，原價1780元、特價1420元，限量30件。（SOGO提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 SOGO天母店Traveler消臭吸排上衣，原價1680元、特價1260元，限量15件。（SOGO提供） SOGO天母店earth music＆ecology碎花洋裝，原價1990元、特價1200元，限量10件；earth music＆ecology在櫃上推出多款服飾原價買一送一，採價高者計。（SOGO提供） 報導郭家崴 遠東SOGO天母店即日起至7月3日全館Summer Sale 7折起，周末可規畫Body Building、Family Party等運動休閒主題；即日起28日樂活盛夏戶外用品特賣會，Columbia、La proie、WIWI、BARTACK、OTTO、CUMAR 4折起，適合夏日小旅行；29日至7月11日玩具歡樂總動員特賣會3折起，販售流行兒童玩具、夏日童裝，適合一家大小。 (中時 ) #特賣會 #夏日 #sogo #玩具 #7月 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》產量下降的擔憂，大豆玉米上漲 10:002019/06/21 財經 《商情》銷售疲弱，周四紐約期棉跌逾3％ 10:012019/06/21 財經 南紡購物中心熊貓之穴扭蛋展 將於27日開跑 13:432019/06/21 財經 香港浸會大學生到深坑服務 帶領慢飛兒唱遊玩遊戲 16:262019/06/21 生活 馬英九被訴洩密案終局判決 7月12日宣判 18:502019/06/21 社會 韓國瑜必贏初選？前外交官列7／15前4變數 13:462019/06/23 政治 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金漲破每盎司1400美元 09:432019/06/24 財經 華語教學能力認證考試7月底舉行 准考證今寄出 15:482019/06/24 生活 歡慶奧萬大25歲生日 6月29日起3日入園10元 17:542019/06/24 旅遊 擬真平台「集點秒速換」 7月開跑 18:112019/06/24 財經 生活熱門新聞 長榮前空姐爆：不爽別幹代價驚人 - 生活 陷阱！這些無糖飲料喝了更容易胖 - 生活 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 不罷工了！百名長榮空服員要回家 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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