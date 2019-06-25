王仁甫到泰國旅遊曾遇到恐攻。

李懿。

Eason。

王仁甫在中天綜合台26日晚11點播出的《麻辣天后傳》節目中，分享出遊的崩潰經驗，有一年他生日時，老婆季芹安排到蘇美島舊地重遊，並到泰國幫他慶生。驚險的是，一家人準備到曼谷四面佛隔壁的高空酒吧，當時司機發現他兒子穿短褲，可能進不了飯店，於是提前下車到附近百貨公司買長褲，不料買完走出來竟發現前方發生恐怖攻擊。當時路口全被封鎖，情勢緊張，王仁甫餘悸猶存：「我們下車10分鐘就發生爆炸，如果我沒去買褲子，剛好會在爆炸點下車。」與恐攻擦身而過十分幸運。

不只這樁，王仁甫和季芹曾安排浪漫旅行，提早1年多就訂好從北海道赴東京的豪華臥舖列車「仙后座號」車票，票價不斐。好巧不巧，當時北海道發生暴風雪，只好改搭自由席列車，因為搭車人數多，從下午4點排隊到晚上9點，好不容易搭上車，卻因為積雪不斷，一路走走停停，前後花14個小時才到東京，原本浪漫旅程變成一場災難，讓他們哭笑不得。

Eason（黃尹宣）今年與李懿及一位友人，3人到南美祕魯旅遊，旅行途中同行友人的包包遭竊，裡面有相機、名錶等貴重物品，價值約10萬，好在遭竊地點是在有監視器的公車亭，畫面也有拍到小偷，他們立刻到當地警局報案。

原以為很快就能抓到犯人拿回物品，警察卻說當天是禮拜五，連線系統已關閉，要他們禮拜一再來報案，但他們接著要啟程到下一個地方，車程要8小時，李懿、Eason說：「我們有跟警察說接下來要去另一個地方，警察說他們會連線，但到第二個警局，警察就怪說怎麼沒在當地報案，也沒通知他們。」

他們驚覺被吃案，他們一行人在警局把來龍去脈解釋清楚，警察卻開始懷疑他們是詐騙犯或偷渡客，「他乾脆把我們壓上警車，把我們送去警察總部。」他們最後被關在一個小房間盤查半天，從警局出來時都已天黑，對當地的印象就只剩下看守所的門，驚險的過程讓在場來賓聽了瞠目結舌。週一至五晚間11點中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》。

(中時 )