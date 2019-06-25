國民黨今天於高雄舉行國政願景發表會，今天討論的主題是關於憲政、兩岸、外交及國防議題。前鴻海董事長郭台銘對於九二共識的看法指出，他主張兩岸一定要和平，和平要有共識，九二共識，一中各表，重點在「各表」，沒有「各表」，就沒有共識。

郭台銘表示，台灣是貿易之島，和氣生財，賺錢有理，「只要有尊嚴，我們就要賺錢，賺錢才可以壯大台灣」，香港反送中之後，民進黨大作文章，說什麼「今日香港，明日台灣」，他認為這是沒志氣、自我矮化的說法。他認為一國兩制，從來就不適用於台灣。先總統蔣經國也早在1982年就說過了，反對一國兩制。

郭台銘強調，若他當選總統，兩岸關係上，就要不一樣。大陸不鴨霸，台灣不挑釁。他指出，每年台灣從兩岸貿易中賺近八百億美金的順差，如果沒有和平、穩定的兩岸關係，這樣的順差，是很難持續的。外交上，他會尊重專業外交官，不會像民進黨任意酬庸，且他還有個優勢，至今只有他戴著中華民國國旗的帽子進白宮見了美國總統川普；在買日本夏普時，他讓中華民國的國旗與日本國旗同時掛在各國媒體的面前。

他形容自己擁有與多國領袖之間的個人交情，打線上遊戲的人有個名詞叫做「開外掛」，「我就是中華民國的『最強外掛』。」

他也解釋之前他提出的「國防靠和平」，不是不買武器，而是不要「為買而買」；做為總統，身為三軍統帥，捍衞國家主權以及自由民主的制度是我的責任，我們不怕打，不畏戰，但為了人民我們更應該避免打，避免送我們的孩子上戰場。

(中時 )