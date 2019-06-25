羽球世界球后戴資穎整個6月無戰事，但靠著之前累積的好成績，本周持續穩坐世界第一，累積周數已經達到133周，繼續延續個人保持的女單世界第一最長周數，而她下一場國際賽事是7月16日開打的世界羽聯超級1000系列印尼公開賽，小戴將尋求衛冕，第一輪要碰上新加坡選手楊佳敏。

戴資穎本周世界排名積分維持在96225分，不過即將參加的印尼公開賽比去年晚進行，按照世界排名積分計算是要以52周內成績最好的10場比賽計算，7月9日更新的世界排名會扣掉小戴去年印尼公開賽冠軍的1萬2000分積分，改列入去年香港公開賽四強的6420，加減之後一口氣少了5580分，屆時她雖然還是世界球后，但只會領先緊追在後的日本好手奧原希望309分，因此印尼公開賽會是小戴世界球后保位戰的關鍵賽事。

印尼公開賽單、雙打會內賽都是32籤，戴資穎上一場國際賽是5月的蘇迪曼盃團體賽，睽違大約兩個月的第1戰，對手是20歲、世界排名第29的新加坡選手楊佳敏，是雙方生涯首度交手，預料小戴衛冕之路最難的關卡是八強戰，可能會碰上生涯對戰11勝13敗的泰國好手依瑟儂，兩人上回交手是今年4月馬來西亞公開賽，當時小戴直落二獲勝、中斷對戰2連敗。

戴資穎目前都在國家運動訓練中心備戰，今天她透過Instagram分享又遇到藥檢，她寫道：「今天一早就又來一波藥檢、抽血的，還好我訓練有成，半小時左右就將兩項都結束~~」

男單世界排名，台灣一哥周天成仍是第4名，男雙有兩組台灣搭檔擠進世界前十，分別是第9陳宏麟/王齊麟(國際賽已拆夥)、第10廖敏竣/蘇敬恆；周天成首輪對手也是世界排名第29，為來自泰國的蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），之前對戰周天成3勝0敗佔上風，另一位台灣男單好手王子維，首戰遭遇丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）。

寶島男雙有三組人馬挑戰印尼公開賽，分別是李洋/王齊麟、盧敬堯/楊博涵與廖敏竣/蘇敬恒，女雙有張淨惠/楊景惇、許雅晴/胡綾芳，混雙維王齊麟/程琪雅。

(中時電子報)