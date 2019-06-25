午後大雷雨是怎麼發生的呢?氣象局一張圖告訴大家。（圖/氣象局FB）

週三（26日）鋒面逐漸北移，天氣各地大多為多雲，臺灣西半部地區，尤其是中南部地區，清晨至早上，因為吹偏西南風，所以會短暫下雨。午後，全台山區及北部會有明顯的雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象局提醒，這波午後雷陣雨跟週二差不多，可能會持續降雨到入夜以後。

氣象局預報員劉沛滕週三大致上風向為偏南風，但有暖濕水氣上來，因此從清晨到上午，西半部偏中南部沿海有局部短暫陣雨，預計全台都有午後雷陣雨機會，其中全台山區有局部大雨機會、大台北盆地也可能出現較大雨勢。

氣溫方面，最低溫是24、25度，最大溫可達32、33度。不過，氣象局特別提醒，為期兩個月的梅雨季終於進入尾聲了，但在梅雨季結束前的這段時間，都需要留意午後大雷雨發生的可能

氣象局在臉書粉專上用一張圖解說，每年梅雨季尾聲，鋒面北抬至北部海面或中國長江一帶，在太平洋高壓逐漸西伸完全壟罩台灣上空之前，氣溫已開始攀升，但台灣附近的水氣偏多，盛行偏南至西南風，大氣很不穩定，午後雷陣雨特別明顯，有時會造成大台北盆地的大雷雨，就像今天一樣。氣象局也提醒，迎接7月盛夏前，未來幾天要特別注意午後大雷雨。

(中時電子報)